Nina Astner s’impone nel gigante di Coppa Europa al Sestriere Tre azzurre nelle prime otto

L’Italia non riesce a centrare il podio nella prima gara di Coppa Europa di sci alpino femminile del 2026, ma si conferma come formazione di riferimento con tre atlete nelle prime otto e quattro nelle undici. Nina Astner s’impone nel primo dei due slalom gigante del Sestriere. L’austriaca, già al comando a metà gara, taglia il traguardo in 2’19’’94 e precede l’elvetica Dania Allenbach, seconda con un distacco di +0.54. Conquista il gradino più basso del podio la svedese Hilma Loevblom terza con 2’21’’08 e capace di rimontare cinque posizioni nella manche decisiva. Quarta piazza per la svizzera Simone Wild che, grazie al miglior tempo nella seconda discesa, recupera nove posizioni e si ferma a dodici centesimi dal podio con 2’21’’20. 🔗 Leggi su Oasport.it

