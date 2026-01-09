Nina Astner s’impone nel gigante di Coppa Europa al Sestriere Tre azzurre nelle prime otto
Nina Astner si distingue nella prima tappa di Coppa Europa di sci alpino femminile al Sestriere, con tre atlete italiane tra le prime otto. Sebbene l’Italia non abbia conquistato il podio, la squadra conferma il suo livello competitivo, con quattro atlete tra le undici migliori. Questo risultato testimonia la crescita e la solidità del movimento azzurro in vista delle prossime competizioni internazionali.
L’Italia non riesce a centrare il podio nella prima gara di Coppa Europa di sci alpino femminile del 2026, ma si conferma come formazione di riferimento con tre atlete nelle prime otto e quattro nelle undici. Nina Astner s’impone nel primo dei due slalom gigante del Sestriere. L’austriaca, già al comando a metà gara, taglia il traguardo in 2’19’’94 e precede l’elvetica Dania Allenbach, seconda con un distacco di +0.54. Conquista il gradino più basso del podio la svedese Hilma Loevblom terza con 2’21’’08 e capace di rimontare cinque posizioni nella manche decisiva. Quarta piazza per la svizzera Simone Wild che, grazie al miglior tempo nella seconda discesa, recupera nove posizioni e si ferma a dodici centesimi dal podio con 2’21’’20. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA: sorprende Nina Astner, Colturi scalzata
Leggi anche: Sci alpino, riscossa azzurra in Coppa Europa! Poker folle per le azzurre in gigante: Laura Steinmair trionfa a Zinal
Nina Astner s’impone nel gigante di Coppa Europa al Sestriere. Tre azzurre nelle prime otto - L’Italia non riesce a centrare il podio nella prima gara di Coppa Europa di sci alpino femminile del 2026, ma si conferma come formazione di riferimento ... oasport.it
Sci alpino, Nina Astner vince il gigante in Coppa Europa a Oberjoch, 10a Alessia Guerinoni - Nina Astner si impone nel gigante femminile di Oberjoch (Germania) valevole per la Coppa Europa di sci alpino. oasport.it
Folle rimonta di Britt Richardson, ma è di Nina Astner il gigante di Puy St. Vincent. Guerinoni e Ghisalberti in top 15 - Una rimonta folle di Britt Richardson, la capacità di resistere da parte di Nina Astner, che conquista la sua seconda vittoria in Coppa Europa (poco più di un anno fa si impose a Zinal) mantenendo 23 ... neveitalia.it
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.