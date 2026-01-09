Niguarda stabili i feriti In vista l’hub europeo per tessuti e organi

Niguarda ha confermato che tutti gli 11 pazienti ricoverati dopo l’incendio di Crans-Montana sono in condizioni stabili. Nel frattempo, si lavora per stabilire un hub europeo dedicato a tessuti e organi, in risposta all’evento. La priorità resta la cura dei pazienti e la gestione della situazione, mantenendo un approccio sobrio e professionale.

Resta stabile la situazione di tutti gli 11 pazienti accolti all' ospedale Niguarda, feriti nell' incendio di Crans-Montana. Per alcuni, le condizioni sono considerate critiche a causa delle ustioni riportate e di danni importanti a livello polmonare causati dalle inalazioni, che richiedono un'assistenza meccanica alla respirazione. La Regione, e tutte le strutture del sistema sanitario regionale, rimangono pronte ad accogliere ulteriori pazienti al momento considerati non trasportabili, non appena le loro condizioni lo permetteranno. Questi sono gli ultimi aggiornamenti. Ma la strage di Crans-Montana resta nella mente anche guardando la programmazione sanitaria di Regione Lombardia per il 2026.

Crans-Montana, Meloni al Niguarda parla con le famiglie dei feriti: «Vicinanza del governo». Il ringraziamento ai medici - Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata». ilmessaggero.it

Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista" - 'In terapia intensiva' dell'ospedale Niguarda di Milano, 'abbiamo 3 pazienti' coinvolti nell'incendio di Crans Montana 'molto più critici di altri. adnkronos.com

Le condizioni dei pazienti coinvolti nell’incidente di Crans-Montana restano gravi ma stabili, secondo quanto riferito dall’ospedale Niguarda di Milano nel punto stampa ufficiale. x.com

Money.it. . "Non pericolo di vita immediato" Le condizioni dei pazienti coinvolti nell’incidente di Crans-Montana restano gravi ma stabili, secondo quanto riferito dall’ospedale Niguarda di Milano nel punto stampa ufficiale. Tre ricoverati in terapia intensiva risult - facebook.com facebook

