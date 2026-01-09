Niente più impianto crematorio a Tavernelle ma quanto mi costi? L' opinione di Nicola Sciulli

Niente più impianto crematorio a Tavernelle, ma quali sono i costi e le implicazioni di questa decisione? Ne parla Nicola Sciulli, ex consigliere comunale di Ancona, che offre un'analisi sui possibili effetti e sulle ragioni dietro questa scelta. Una riflessione che invita a considerare aspetti economici e sociali legati a questa vicenda, ancora aperta al dibattito pubblico.

