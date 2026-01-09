Neymar in Serie A c’è l’annuncio ufficiale | decisione definitiva

L’attesa è terminata: è stato ufficializzato il trasferimento di Neymar in Serie A. Dopo settimane di rumors e discussioni, la decisione definitiva conferma il suo approdo nel campionato italiano. Questa scelta rappresenta un nuovo capitolo per il giocatore e per il calcio italiano, segnando un momento di rilievo nel mercato estivo e suscitando interesse tra appassionati e addetti ai lavori.

