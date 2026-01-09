Neve e black-out elettrici | problemi per tutti

Dopo la nevicata dell’Epifania, alcuni residenti di Urbino hanno affrontato inconvenienti legati a blackout elettrici e problemi causati dalla neve. Questi eventi hanno influito sulla quotidianità, evidenziando le conseguenze delle condizioni meteorologiche intense sulla rete elettrica e sulle attività locali. È importante monitorare la situazione e adottare misure di sicurezza per limitare i disagi futuri.

La nevicata dell’Epifania ha lasciato dietro di sé un lungo strascico di disagi per alcuni residenti di Urbino. Alcune strade ieri erano ancora parzialmente chiuse per via di rami caduti sotto il peso del manto nevoso: è il caso di via della Stazione, ad esempio. Molte vie, soprattutto i piccoli vicoli del centro o gli accessi delle case, hanno patito le temperature abbondantemente sotto zero dell’altra notte, diventando pericolosamente ghiacciate. "Sullo spargimento di sale – ci dice il sindaco Gambini – è stato fatto un buon servizio ma si deve migliorare: va sparso in modo ancor più sistematico e puntuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neve e black-out elettrici: problemi per tutti Leggi anche: Neve in Toscana, problemi sulle strade: code sull’A1 tra Impruneta e bivio A11 Firenze-Pisa, problemi sull’autopalio Leggi anche: Gli sconti più vantaggiosi su epilatori e rasoi elettrici e non solo per il Black Friday Week di Amazon Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Neve e black-out elettrici: problemi per tutti; Blackout a Berlino: la polizia indaga per incendio doloso ai cavi elettrici; Caos nei Balcani sotto neve e ghiaccio: strade chiuse e voli cancellati; Cronaca meteo - L'Europa sotto l'assalto delle correnti artiche: freddo e neve anche in pianura - Video. Neve e black-out elettrici: problemi per tutti - Non solo sulle Cesane e al Sasso, ma anche in via Bernini, verso la Piantata ... msn.com

Neve, blackout di 24 ore all’Alpe di Poti - 50 di ieri mattina la linea di energia elettrica che ha messo in emergenza molti sistemi di telecomunicazioni ... msn.com

Neve e gelo in Europa: aeroporti bloccati e strade chiuse in diversi Paesi - Una nuova fase di maltempo invernale sta interessando l’Europa occidentale, con neve e gelo che stanno provocando pesanti disagi ai trasporti. meteo.it

Abbondanti nevicate in Bosnia, strade in tilt e blackout elettrici

L'altra faccia della neve. E finché le linee elettriche non verranno ripulite dai rami, o meglio ancora interrate, l'emergenza in montagna si ripeterà. Stavolta tocca a Cupi (Visso), che anche l'anno scorso a Natale era rimasta senza corrente. Il black out, in un cont - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.