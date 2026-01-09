Neve a Sondrio | il Comune attacca Secam per la mancata pulizia di strade e marciapiedi
Il Comune di Sondrio ha inviato una comunicazione formale a Secam, responsabile dello sgombero neve e della sabbiatura delle strade e dei marciapiedi, a causa della mancata intervento questa mattina. La contestazione si rende necessaria per garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici durante le condizioni di neve. La collaborazione tra ente e società continuerà per assicurare un servizio efficace e tempestivo.
In relazione al mancato intervento, nella mattinata di oggi, da parte di Secam, alla quale è affidato il servizio di sgombero neve e sabbiatura di strade e aree pubbliche, il Comune di Sondrio ha inviato una contestazione formale. A seguito della modesta nevicata, peraltro annunciata dalle. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Neve e caos a Siena, l’attacco del Pd: “Non era imprevedibile, il Comune ha fallito sulla prevenzione” - Dura presa di posizione dell’Unione comunale del Partito Democratico di Siena contro l’amministrazione guidata dal sindaco Nicoletta Fabio, dopo la mattinata di caos causata da neve e ghiaccio che han ... radiosienatv.it
Neve a bassa quota in Valtellina, disagi alla viabilità A Montagna sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Sondrio per un pullman di linea intraversatosi sulla strada e finito a ridosso del muro perimetrale. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Sond - facebook.com facebook
