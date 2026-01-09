Neve a Sondrio | il Comune attacca Secam per la mancata pulizia di strade e marciapiedi

Il Comune di Sondrio ha inviato una comunicazione formale a Secam, responsabile dello sgombero neve e della sabbiatura delle strade e dei marciapiedi, a causa della mancata intervento questa mattina. La contestazione si rende necessaria per garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici durante le condizioni di neve. La collaborazione tra ente e società continuerà per assicurare un servizio efficace e tempestivo.

Neve a bassa quota in Valtellina, disagi alla viabilità A Montagna sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Sondrio per un pullman di linea intraversatosi sulla strada e finito a ridosso del muro perimetrale. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Sond - facebook.com facebook

