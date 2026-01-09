Neve a Sondrio | il Comune attacca Secam per la mancata pulizia di strade e marciapiedi

Il Comune di Sondrio ha inviato una contestazione formale a Secam, responsabile dello sgombero neve e della sabbiatura di strade e marciapiedi, a causa dell’insufficiente intervento nella mattinata odierna. La segnalazione evidenzia le carenze nelle operazioni di pulizia pubblica, sottolineando l’importanza di garantire sicurezza e accessibilità alle vie cittadine durante le precipitazioni nevose.

In relazione al mancato intervento, nella mattinata di oggi, da parte di Secam, alla quale è affidato il servizio di sgombero neve e sabbiatura di strade e aree pubbliche, il Comune di Sondrio ha inviato una contestazione formale. A seguito della modesta nevicata, peraltro annunciata dalle.

