Neuro Diktat la nuova mostra di Vittorio Di Vincenzo

Sabato 17 gennaio a Roma presso la galleria Studio DFB di Via Montecuccoli 11C sarà inaugurata la mostra di Vittorio Di Vincenzo “Global Disorder: Neuro Diktat, Caos e Controllo”. L’artista costruisce un atlante visivo del presente, in cui scultura, immagine digitale e performance si intrecciano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

