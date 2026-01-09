Nessuno ci crede più | I saldi dopo il Natale sono una presa in giro

I saldi invernali, programmati dopo il Natale, continuano a suscitare opinioni contrastanti tra i commercianti della Spezia. Alcuni li vedono come un’opportunità difficile da sfruttare, altri cercano di adattarsi alle nuove dinamiche di mercato. Questa fase rappresenta un momento di riflessione sulle strategie commerciali in un contesto economico in continua evoluzione, dove le aspettative dei clienti e le sfide del settore si intrecciano.

La Spezia, 9 dicembre 2026 – I saldi invernali accendono il dibattito tra i commercianti del centro storico della Spezia: tra chi li considera uno strumento errato e chi, pur tra le difficoltà, cerca di adattarsi a un mercato in continuo cambiamento. A unire le voci dei negozianti delle vie del centro è la stessa preoccupazione per l’anticipo del periodo dei saldi. pavia saldi gennaio 2026 corso strada nuova in centro - foto torres “ Non crediamo molto nella politica dei saldi – commenta Caterina Brignolo del negozio di scarpe Vigevanese in viale Garibaldi –. Nel nostro negozio cerchiamo di mantenere un prezzo corretto già da inizio stagione, al contrario di altre catene di negozi che fanno saldi anche fasulli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

