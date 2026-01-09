La sentenza della Corte d'assise di Brescia ha condannato Ruben Andreoli a 24 anni di reclusione per l’omicidio di Nerina Fortunata, avvenuto nel 2025. Secondo le motivazioni, l’episodio nasce da una crisi emotiva profonda, aggravata da un rapporto madre-figlio deteriorato nel tempo. Questa vicenda evidenzia le delicate tensioni familiari che possono culminare in eventi tragici.

Brescia, 9 gennaio 2026 – Omicidio Nerina Fortunata, secondo quanto emerso dalla motivazioni della sentenza della Corte d'assise di Brescia, che il 22 ottobre 2025 ha condannato il figlio della donna Ruben Andreoli a 24 anni di reclusione, fu "una profonda crisi emotiva", maturata all'interno di un rapporto madre-figlio divenuto negli anni sempre più fragile e conflittuale, lo sfondo del delitto. La donna è stata uccisa dal figlio 15 settembre 2023 sul balcone dell'abitazione di famiglia a Colombare di Sirmione, in provincia di Brescia. Brescia Nerina Fontana omicidio Sirmione uccisa dal figlio Ruben Andreoli, 22 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nerina Fortunata massacrata a calci e pugni dal figlio: "Ruben Andreoli travolto da collasso emotivo"

