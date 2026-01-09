Nerina Fontana uccisa dal figlio Ruben sul balcone di casa i giudici | Fu una crisi emotiva

Nerina Fontana è stata uccisa dal figlio Ruben sul balcone di casa. I giudici hanno descritto l’evento come il risultato di una crisi emotiva, evidenziando che Ruben, generalmente non violento, ha subito un collasso emotivo improvviso e circoscritto. Questa sentenza sottolinea come, in determinate condizioni, anche comportamenti abitualmente pacifici possano essere influenzati da situazioni di forte stress e instabilità emotiva.

Ruben Andreoli uccise la madre in seguito a «un collasso emotivo» - Pubblicate le motivazioni della sentenza che ha condannato il 47enne a 24 anni di reclusione per l’omicidio di Nerina Fontana. giornaledibrescia.it

Pubblicate le motivazioni della sentenza che ha condannato il 47enne a 24 anni di reclusione per l’omicidio di Nerina Fontana. Riconosciute le attenuanti generiche - facebook.com facebook

