Nerina Fontana uccisa dal figlio Ruben sul balcone di casa i giudici | Fu una crisi emotiva
Nerina Fontana è stata uccisa dal figlio Ruben sul balcone di casa. I giudici hanno descritto l’evento come il risultato di una crisi emotiva, evidenziando che Ruben, generalmente non violento, ha subito un collasso emotivo improvviso e circoscritto. Questa sentenza sottolinea come, in determinate condizioni, anche comportamenti abitualmente pacifici possano essere influenzati da situazioni di forte stress e instabilità emotiva.
Una persona "non incline alla violenza", ma travolta da "un collasso emotivo in un momento di crisi acuta, improvvisa e circoscritta". Così il presidente della Corte d'Assise di Brescia, Roberto Spanò, descrive Ruben Andreoli, condannato in via definitiva per l'omicidio della madre Nerina Fontana. 🔗 Leggi su Today.it
