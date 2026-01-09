Neres sta meglio e que­sto basta a far cre­scere la fidu­cia

Neres sta meglio e si avvicina alla disponibilità per la prossima partita contro l’Inter. Sebbene la sua presenza sia ancora in dubbio, i segnali positivi fanno crescere la fiducia nel suo rientro in campo domenica sera. La sua condizione stabile rappresenta un’opzione importante per la squadra, che valuta con attenzione le scelte da adottare in vista della partita.

Neres, il bollettino sull'infortunio: come sta l'attaccante del Napoli e i tempi di recupero - Si tratta di David Neres, il quale nel corso dell'infuocato match contro la Lazio - tuttosport.com

Neres, confermato il trauma distorsivo alla caviglia - L'infortunio di David Neres lo costringerà a restare fermo ai box per diversi giorni. ilnapolista.it

#Napoli, c'è preoccupazione per le condizioni di #Neres. Il giocatore ha lasciato l'Olimpico con le stampelle. Secondo le ultime indiscrezioni, domani si sottoporrà ai controlli medici per capire meglio il problema alla caviglia. Ma si teme un lungo stop. Ris - facebook.com facebook

Antonio #Conte commenta l'infortunio di David #Neres a metà secondo tempo nella sfida con la #Lazio. Si escludono lesioni muscolari, ma saranno necessari gli accertamenti di domani per capire meglio l'entità. Il #Napoli, chiamato a un tour de force nelle pr x.com

