Neres sta meglio e questo basta a far crescere la fiducia
Neres sta meglio e si avvicina alla disponibilità per la prossima partita contro l’Inter. Sebbene la sua presenza sia ancora in dubbio, i segnali positivi fanno crescere la fiducia nel suo rientro in campo domenica sera. La sua condizione stabile rappresenta un’opzione importante per la squadra, che valuta con attenzione le scelte da adottare in vista della partita.
Neres potrebbe giocare contro l’Inter, resta in dubbio ma cresce la fiducia di vederlo in campo domenica sera contro l’Inter. La sua assenza si è sentita contro il Verona, nessuno può sostituire il brasiliano che ha caratteristiche uniche nella squadra di Conte. È veloce, tecnico, interprete del futbol bailado brasiliano. È stato lui l’anima della ripresa della squadra dopo la disfatta di Bologna. Conte punta sul suo recupero domenica sera a San Siro contro l’Inter nella sfida scudetto che chiude il girone d’andata. Scrive la Gazzetta dello Sport: La speranza l’ha alimentata Conte mercoledì: «Per l’Inter potremmo recuperare Neres. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Conferenza stampa Italiano alla vigilia di Udinese Bologna: «Come sto? Meglio, mi ero preoccupato. Classifica corta, serve continuità. Immobile sta meglio, ma…»
Leggi anche: Zhegrova a DAZN: «Juve compatta tutta la partita, anche prima del mio ingresso. Spalletti mi sta aiutando anche nella fase difensiva, sto dando il mio meglio»
Neres sta meglio e questo basta a far crescere la fiducia - Il brasiliano resta in dubbio ... ilnapolista.it
Neres, il bollettino sull'infortunio: come sta l'attaccante del Napoli e i tempi di recupero - Si tratta di David Neres, il quale nel corso dell'infuocato match contro la Lazio - tuttosport.com
Neres, confermato il trauma distorsivo alla caviglia - L'infortunio di David Neres lo costringerà a restare fermo ai box per diversi giorni. ilnapolista.it
#Napoli, c'è preoccupazione per le condizioni di #Neres. Il giocatore ha lasciato l'Olimpico con le stampelle. Secondo le ultime indiscrezioni, domani si sottoporrà ai controlli medici per capire meglio il problema alla caviglia. Ma si teme un lungo stop. Ris - facebook.com facebook
Antonio #Conte commenta l'infortunio di David #Neres a metà secondo tempo nella sfida con la #Lazio. Si escludono lesioni muscolari, ma saranno necessari gli accertamenti di domani per capire meglio l'entità. Il #Napoli, chiamato a un tour de force nelle pr x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.