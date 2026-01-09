Neres sta meglio e que­sto basta a far cre­scere la fidu­cia

Neres sta meglio e si avvicina alla disponibilità per la prossima partita contro l’Inter. Sebbene la sua presenza sia ancora in dubbio, i segnali positivi fanno crescere la fiducia nel suo rientro in campo domenica sera. La sua condizione stabile rappresenta un’opzione importante per la squadra, che valuta con attenzione le scelte da adottare in vista della partita.

Neres potrebbe giocare contro l’Inter, resta in dubbio ma cresce la fiducia di vederlo in campo domenica sera contro l’Inter. La sua assenza si è sentita contro il Verona, nessuno può sostituire il brasiliano che ha caratteristiche uniche nella squadra di Conte. È veloce, tecnico, interprete del futbol bailado brasiliano. È stato lui l’anima della ripresa della squadra dopo la disfatta di Bologna. Conte punta sul suo recupero domenica sera a San Siro contro l’Inter nella sfida scudetto che chiude il girone d’andata. Scrive la Gazzetta dello Sport: La spe­ranza l’ha ali­men­tata Conte mer­co­ledì: «Per l’Inter potremmo recu­pe­rare Neres. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

