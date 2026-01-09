Neres si è allenato ma è ancora in dubbio per l’Inter

Neres si è allenato, ma la sua presenza contro l’Inter resta incerta. Domenica il Napoli affronterà i nerazzurri in campionato, con il brasiliano ancora in dubbio a causa di un infortunio subito contro la Lazio. La decisione sulla sua convocazione sarà presa nelle prossime ore, in vista della sfida fondamentale per la squadra azzurra.

Domenica il Napoli affronterà l’Inter in campionato. Per gli azzurri è ancora in dubbio la presenza di David Neres, che non ha giocato contro l’Hellas Verona per un infortunio rimediato nel match contro la Lazio. Le condizioni di Neres. Come riportato da Sky Sport: Il dubbio principale resta Neres: emerge cauto ottimismo, ma sarà decisivo il provino di sabato. Molto dipenderà dalle sue sensazioni. Se non dovesse farcela, Politano sarebbe avanzato nei tre davanti, con Di Lorenzo esterno di centrocampo. Dunque, bisognerà aspettare la giornata di domani per capire se il brasiliano potrà essere in campo contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

