Nel cast tre volti emergenti del cinema italiano | Giuseppe Maggio Carolina Sala e l' attrice e cantante Margherita Vicario

P erfetta illusione – in onda stasera in prima tv alle 21.30 su Rai 3 – è l’ultimo film diretto da Pappi Corsicato. Uscito nel 2022, racconta la storia di un pericoloso triangolo amoroso che cambierà per sempre le vite di tre persone. Protagonisti sono alcuni fra gli attori emergenti più promettenti del cinema italiano: Giuseppe Maggio, Carolina Sala e l’attrice, regista e cantante Margherita Vicario. Film romantici di Natale: i titoli più belli da guardare durante le feste X Leggi anche › “Perfetta illusione” di Pappi Corsicato: la recensione di Paolo Mereghetti Perfetta illusione: la trama del film di Pappi Corsicato stasera 9 gennaio su Rai 3 e RaiPlay. 🔗 Leggi su Iodonna.it

