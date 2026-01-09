A partire dal 2026, il Sismabonus subirà importanti modifiche, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2026. Dal 1° gennaio, l’agevolazione non sarà più legata al miglioramento della classe sismica, ma richiederà semplicemente una certificazione di riduzione della vulnerabilità dell’immobile. Questa modifica semplifica i requisiti per accedere al bonus, rendendo più accessibile l’agevolazione per i proprietari di immobili.

Confermato dalla Legge di Bilancio 2026, dal 1° gennaio il Sismabonus presenta alcune novità rispetto al passato: non è più un’agevolazione legata al miglioramento della classe sismica, ma richiede semplicemente una riduzione certificata della vulnerabilità dell’immobile. Sono previste due diverse aliquote di detrazione per le spese che vengono sostenute nel corso del 2026: il 50% per l’abitazione principale, il 36% per gli altri immobili. Il massimale di spesa è sempre a 96.000 euro. Chi può accedere al Sismabonus 2026. Al Sismabonus 2026 può accedere un’ampia platea di soggetti, purché l’immobile oggetto degli interventi sia collocato in una delle zona a rischio sismico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nel 2026 cambiano le caratteristiche del Sismabonus. Più semplice ottenere l’agevolazione

