L'ospedale Niguarda di Milano ha utilizzato in una settimana 13 mila centimetri quadrati di pelle per trattare quattro dei undici feriti gravi della strage di Capodanno a Crans-Montana. Un intervento che evidenzia ancora una volta l’importanza delle donazioni di tessuti per le emergenze mediche e la cura di pazienti con gravi ustioni.

In una sola settimana, all’ Ospedale Niguarda di Milano sono stati utilizzati 13 mila centimetri quadrati di pelle per curare quattro degli undici grandi ustionati rimasti feriti nella strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La pelle utilizzata è un patrimonio salvavita ottenuto solo grazie alle donazioni post mortem, risorsa preziosa che rischia di non bastare più, nonostante i progressi nelle donazioni di organi e cornee registrati nell’ultimo anno. A fare il punto sulla situazione è un articolo del Corriere della Sera, che evidenzia come le donazioni di organi siano cresciute del 5% e quelle di cornee del 15%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - "Ne abbiamo ancora bisogno". Strage Crans-Montana, l'appello dall'ospedale Niguarda

