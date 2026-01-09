NBA Freestyle | La triste parabola di Trae Young finito nella Siberia della Lega

Trae Young, una volta considerato uno dei giovani talenti emergenti della NBA, ha ora trovato spazio in una delle franchigie meno competitive, i Washington Wizards. La sua carriera ha subito un rallentamento, portandolo a confrontarsi con sfide e incertezze. Questa transizione rappresenta una fase di riflessione sul percorso di un giocatore che, non molto tempo fa, sembrava destinato a grandi traguardi.

La triste parabola di Trae Young. Era questione di tempo la sua cessione. È finito ai Washington Wizards, la “Siberia” della NBA. Scelto da Dallas nel Draft del 2018. Scambiato però subito con gli Hawks per Luka Doncic e una prima scelta. Grande idea, allora, cara Atlanta. Non c’è che dire. Al netto della scelta fatta poi di recente dai Mavericks, che hanno spedito ai Lakers la stella slovena. Trae Young non ha mai sfondato. Entrato nella NBA come una sorta di “nuovo” Steph Curry, anno dopo anno è emerso per quello che probabilmente è sempre stato. Un giocatore dal grande talento, ma inconsistente, troppo debole fisicamente, incapace di guidare una squadra in un contesto vincente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

