Naufragio della Costa Concordia Non dimentichiamo le vittime

Il naufragio della Costa Concordia rappresenta una tragedia che ha segnato profondamente l’Italia. Con il passare degli anni, il ricordo di quella notte difficile sembra indebolirsi, nonostante l’importanza di mantenere viva la memoria delle vittime. È fondamentale preservare la consapevolezza di quanto accaduto, affinché simili tragedie non si ripetano e si onorino sempre le persone che hanno perso la vita in quella drammatica vicenda.

Grosseto, 9 gennaio 2026 – Deluso, ma ancora di più arrabbiato che con il passare degli anni lo spazio dedicato al ricordo del tragico naufragio della Costa Concordia davanti all'Isola del Giglio, si va sempre più assottigliando. Elio Vincenzi, vedovo di Maria Grazia Trecarichi, una delle 32 vittime del disastro accaduto la notte del 13 gennaio 2012, non ci sta e protesta. "Sono venuto a sapere – racconta Vincenzi amareggiato – che quest'anno all'Isola del Giglio ci sarà soltanto la celebrazione della messa in suffragio delle vittime. Mentre sarebbe stata annullata la fiaccolata e il lancio della corona di fiori nel punto dove i naufraghi hanno perso la vita, davanti a punta Gabbianara.

