Natura design e servizi a cinque stelle | la mappa degli agriturismi di lusso di Catania e provincia
La provincia di Catania si distingue per una selezione di agriturismi di lusso, dove natura, design e servizi di alta qualità si incontrano. Sempre più visitatori optano per questa soluzione, desiderosi di un’esperienza autentica senza rinunciare al comfort e alle comodità moderne. Questa mappa raccoglie le strutture che coniugano ambienti curati e servizi premium, offrendo un soggiorno in armonia con il territorio e le sue suggestioni.
È boom di turisti negli agriturismi. Ma chi sceglie questa soluzione non cerca più soltanto spazi verdi e semplicità. Spa a uso privato, lodge nel bosco, massaggi con oli profumati, ristoranti stellati di nouvelle cousine, finissimi arredi di design, tour in elicottero: le strutture cambiano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
