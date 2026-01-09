Nathan Trevallion rompe il silenzio | I miei figli agitati e ansiosi litigano tra loro a Vasto

Nathan Trevallion, cittadino britannico e padre di tre figli, ha deciso di rompere il silenzio riguardo alla difficile situazione familiare a Vasto. Dopo settimane di riserbo, ha condiviso pubblicamente la sua prospettiva sui recenti episodi di agitazione e tensione tra i figli, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla vicenda. Questa testimonianza rappresenta un passo importante per comprendere meglio le dinamiche familiari coinvolte.

Dopo settimane di silenzio, Nathan Trevallion, 51 anni, cittadino britannico e padre dei tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco, ha deciso di raccontare pubblicamente la propria versione dei fatti. In una intervista a La Stampa, Trevallion descrive lo stato emotivo dei figli, ospitati dal 20 novembre 2025 in una struttura di Vasto insieme alla madre, Catherine Birmingham. L’incontro con i figli e i primi segnali di disagio. Trevallion spiega di aver potuto vedere i bambini per circa un’ora nella giornata precedente all’intervista. Il momento dell’incontro è stato carico di affetto: abbracci, baci e continue rassicurazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nathan Trevallion rompe il silenzio: “I miei figli agitati e ansiosi, litigano tra loro a Vasto” Leggi anche: Nathan Trevallion rompe il silenzio: «I miei figli agitati e ansiosi. Litigano tra di loro a Vasto» Leggi anche: Il papà della famiglia del bosco, Nathan Trevallion: “I miei figli in ansia costante, litigano spesso fra loro” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Nathan Trevallion rompe il silenzio: «I miei figli agitati e ansiosi. Litigano tra di loro a Vasto»; Famiglia nel bosco, papà Nathan: I miei figli distrutti dall'ansia, sono diventati litigiosi; Nathan, il papà della famiglia nel bosco, si sfoga: I miei tre figli sono distrutti dall'ansia, litigano fra di loro; ?Famiglia nel bosco, papà Nathan: «I miei figli sono tristi, litigano tra di loro. Non capiscono perché restano lì da soli». Famiglia nel bosco, papà Nathan rompe il silenzio: «I miei figli sono tristi, litigano tra di loro. Non capiscono perché restano lì da soli» - grid" della famiglia del bosco di Palmoli, Nathan Trevallion, il padre dei bambini allontanati ... msn.com

Nathan Trevallion rompe il silenzio: “I miei figli agitati e ansiosi, litigano tra loro a Vasto” - Dopo settimane di silenzio, Nathan Trevallion, 51 anni, cittadino britannico e padre dei tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco, ha deciso di ... thesocialpost.it

Nathan, il papà della famiglia nel bosco, si sfoga: "I miei tre figli sono distrutti dall'ansia, litigano fra di loro" - I piccoli si trovano in una struttura di Vasto insieme alla madre, dal 20 novembre scorso. today.it

Nathan Trevallion, il papà della famiglia del bosco: "I miei figli chiedono quando potranno tornare a casa" x.com

Il 23 gennaio prenderà il via l'indagine psicodiagnostica per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, genitori angloaustraliani della cosiddetta famiglia nel bosco a Palmoli. L'esame, disposto dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila, avrà il compito di valutar - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.