Nasce l’ambulatorio condiviso di Gastroenterologia e Reumatologia all' ospedale di Caserta

Da casertanews.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato all’Ospedale di Caserta un ambulatorio condiviso di Gastroenterologia e Reumatologia, volto a offrire un approccio multidisciplinare nella gestione delle malattie infiammatorie immuno-mediate. Questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza ai pazienti attraverso una collaborazione integrata tra specialisti, garantendo diagnosi più tempestive e trattamenti coordinati. Un passo importante per potenziare la qualità delle cure all’interno dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano.

Un nuovo modello di cura multidisciplinare prende forma all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta: è stato inaugurato un ambulatorio condiviso dedicato alla gestione delle malattie infiammatorie immuno-mediate, con particolare attenzione alle patologie gastroenterologiche e. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Azienda Ospedaliera di Caserta, nasce l’ambulatorio condiviso di Gastroenterologia e Reumatologia

Leggi anche: Azienda Ospedaliera di Caserta, ambulatorio di Ginecologia Sociale e servizio di IVG attivi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.