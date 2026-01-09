Nasce l’ambulatorio condiviso di Gastroenterologia e Reumatologia all' ospedale di Caserta

È stato inaugurato all’Ospedale di Caserta un ambulatorio condiviso di Gastroenterologia e Reumatologia, volto a offrire un approccio multidisciplinare nella gestione delle malattie infiammatorie immuno-mediate. Questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza ai pazienti attraverso una collaborazione integrata tra specialisti, garantendo diagnosi più tempestive e trattamenti coordinati. Un passo importante per potenziare la qualità delle cure all’interno dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.