Nasce Labouratorio Germinal l' associazione culturale di area metropolitana

Nasce Labouratorio Germinal, un'associazione culturale dell'area metropolitana dedicata alla promozione del pensiero critico e alla riflessione condivisa. La nostra missione è creare uno spazio di confronto aperto, in cui ogni voce possa trovare ascolto e stimolo. Come afferma il nostro motto, vogliamo incoraggiare il pensiero libero e indipendente, offrendo opportunità di dialogo e crescita culturale per tutti.

"Non vogliamo che pensiate come noi; vogliamo solo che pensiate". "La libertà di pensiero ce l'abbiamo: ora ci vorrebbe il pensiero". Con queste due provocatorie massime-slogan (la seconda è una celebre citazione di Karl Kraus) esordisce "Labouratorio Germinal", la prima associazione culturale. Aversa, nasce "Labouratorio Germinal": primo appuntamento con il 15 gennaio con "Eurosuicidio" - «La libertà di pensiero ce l'abbiamo: ora ci vorrebbe il pensiero».

