Narni assessore Alessia Quondam | Il 2025 è stato un anno importante per sport comunità e innovazione digitale
Nel 2025, Narni ha registrato risultati significativi nei settori dello sport, della comunità e dell’innovazione digitale. L’assessore Alessia Quondam, vice sindaco del Comune, commenta le attività e i traguardi raggiunti durante l’anno, evidenziando l’impegno della città nel promuovere sviluppo e coesione sociale. Un bilancio che riflette l’importanza di progetti concreti per il benessere dei cittadini e il progresso del territorio.
La vice sindaco del Comune di Narni: Alessia Quondam, tira le somme riguardo al lavoro svolto nel corso del 2025 dai suoi assessorati. "L'anno - spiega - si è chiuso con un bilancio positivo, segnato da un’intensa attività di riqualificazione infrastrutturale. C'è stato inoltre un rafforzamento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
