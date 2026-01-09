Narni assessore Alessia Quondam | Il 2025 è stato un anno importante per sport comunità e innovazione digitale

Nel 2025, Narni ha registrato risultati significativi nei settori dello sport, della comunità e dell’innovazione digitale. L’assessore Alessia Quondam, vice sindaco del Comune, commenta le attività e i traguardi raggiunti durante l’anno, evidenziando l’impegno della città nel promuovere sviluppo e coesione sociale. Un bilancio che riflette l’importanza di progetti concreti per il benessere dei cittadini e il progresso del territorio.

