Antonio Cassano commenta senza mezzi termini la partita tra Napoli e Verona, evidenziando le criticità emerse. Secondo l’ex calciatore, la prestazione del Napoli è stata sotto le aspettative, con Buongiorno ritenuto il giocatore meno convincente. L’analisi di Cassano si concentra sulle dinamiche della sfida, offrendo una valutazione diretta e obiettiva dell’andamento della squadra partenopea.

Antonio Cassano non usa giri di parole nel commentare la prestazione del Napoli contro l'Hellas Verona. Nell'ultimo episodio di Viva el Futbol, l'ex attaccante ha analizzato la gara degli azzurri soffermandosi in particolare su Alessandro Buongiorno, finito nel mirino per una prova giudicata nettamente insufficiente. Secondo Cassano, il primo tempo del Napoli è stato il punto più basso dell'era Conte: una squadra lenta, prevedibile e vulnerabile, capace di concedere troppe occasioni agli avversari. «Nel primo tempo il Napoli è stato superficiale, macchinoso e lento, rischiando di subire più gol», ha spiegato.

© Napolipiu.com - Napoli-Verona, Cassano duro: «Il peggiore è stato Buongiorno»

