Nelle ultime 24 ore a Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato due persone, una donna di 52 anni e un giovane di 21, nell'ambito di operazioni antidroga. Durante le attività sono state sequestrate sostanze stupefacenti. Questi interventi testimoniano l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità e nel garantire la sicurezza della comunità.

Operazioni antidroga della Polizia di Stato: fermati una 52enne e un 21enne, sequestrate sostanze stupefacenti.. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questur a di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 persone, di cui una 52enne napoletana ed un 21enne di origini rumene di origini rumene, quest’ultimo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 21 enne è stato, altresì, arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della 52enne, dove hanno rinvenuto una busta contenente circa 300 grammi di marijuana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 persone

Leggi anche: Napoli: sorpresi con la droga. Nelle ultime 48 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 7 soggetti

Leggi anche: Capodimonte: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne e un 32enne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti.; Napoli, sorpresi con 12 panetti di droga: arrestati dalla polizia; Napoli, sorpresi con 12 panetti di droga: arrestati dalla polizia; Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 30enne.

Napoli, due persone trovate con droga: arrestati 52enne e 21enne - Nelle ultime 24 ore la polizia di Stato ha arrestato due persone: una donna napoletana di 52 anni e un giovane di 21 anni di origine ... msn.com