Napoli Manna contro il Var Non sta aiutando E sull' Inter | Sfida non decisiva

Il Napoli si prepara alla sfida con l'Inter, dopo il pareggio con il Verona e con diverse opinioni sulle decisioni arbitrali. Mentre il campionato prosegue, il direttore sportivo Giovanni Manna ha commentato la situazione, sottolineando che la partita contro i nerazzurri non sarà decisiva. La squadra cerca di mantenere la concentrazione in un contesto di opinioni contrastanti e sfide importanti.

Napoli, 9 gennaio 2026 - Il 2-2 con il Verona, tra recriminazioni per un risultato non totalmente positivo e alcune decisioni arbitrali che non hanno raccolto l'unanimità del consenso (come spesso succede), ma anche e soprattutto l'imminente sfida con l' Inter, intanto scappata a +4: se domani Antonio Conte sarà protagonista dell'ennesima vigilia silenziosa, oggi il direttore sportivo Giovanni Manna ha parlato, eccome, ai microfoni di Radio CRC. Il Verona e le recriminazioni arbitrali. Come da pronostici, il tema più gettonato è proprio l'operato delle cosiddette giacchette nere: Manna si fa portavoce del malcontento del Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Manna contro il Var "Non sta aiutando". E sull'Inter: "Sfida non decisiva" Leggi anche: Napoli, Manna attacca il VAR: «Sta penalizzando il campionato» Leggi anche: Mercato Napoli, nuovo obiettivo per il centrocampo: Manna sfida l’Inter Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napoli, parla Manna; Arbitri, la denuncia di Casarin: «Stanno cambiando il calcio, comanda il Var come successo a Napoli» L'ex arbitro al Corsera: «Un errore chiaro ed evi­dente dell’arbi­tro si tro­vava facil­mente, a Napoli è passato tanto tempo e l'arbitro Marchetti aveva dubbi». htt; Lazio-Napoli, moviola: dubbi sul gol di Rrahmani e i tre rossi, Sarri ancora contro gli arbitri, rissa finale; Mano dove?? Me**a!, furia Manna dopo il gol annullato a Hojlund | FOTO. Manna contro il Var: "Penalizza gli arbitri. Quanto successo al Napoli è sotto gli occhi di tutti" - Il ds degli azzurri parla degli episodi contro il Verona e aggiunge: "Serve fare un ragionamento per migliorare la situazione... tuttosport.com

Napoli, Manna contro il Var "Non sta aiutando". E sull'Inter: "Sfida non decisiva" - Il direttore sportivo torna sull'arbitraggio del match contro il Verona: "Revisioni lunghe e, dopo, decisioni infelici". sport.quotidiano.net

Manna: "Quello che è successo a Verona è sotto gli occhi di tutti, il Var sta penalizzando gli arbitri" - Il direttore sportivo del Napoli non spegne le polemiche per poi focalizzarsi sulla sfida all'Inter e sul calciomercato ... corrieredellosport.it

Volo diretto Napoli-Premier, Manna prova il biglietto con andata Lucca e ritorno Sterling Repubblica: Lucca potrebbe andare al Nottingham Forest in prestito con obbligo di riscatto mentre torna l'idea Sterling. Sullo sfondo Dovbyk e Ferguson gli esuberi di Gas - facebook.com facebook

. @sscnapoli, le parole del ds Manna prima della sfida contro la Lazio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.