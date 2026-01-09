Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha commentato in un’intervista a Radio CRC le recenti decisioni arbitrali, evidenziando alcune criticità del sistema VAR. La sua posizione si inserisce nel dibattito in corso sul suo impatto nel campionato italiano e sulle eventuali conseguenze per le squadre coinvolte. Queste parole riflettono una riflessione più ampia sulle modalità di applicazione del VAR nel calcio nazionale.

"> Il direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro, affrontando il tema caldo delle decisioni arbitrali dopo la gara contro l’Hellas Verona. Manna non nasconde la preoccupazione per il momento vissuto dal sistema arbitrale italiano: «Sicuramente stiamo attraversando un periodo non felice per quanto riguarda le vicende arbitrali. È evidente che ci siano problemi oggettivi che stanno caratterizzando questo campionato». Secondo il dirigente azzurro, quanto accaduto in Napoli-Verona è sotto gli occhi di tutti: «L’arbitro ha fatto una buona gara, ma è stato condizionato in modo negativo dal VAR». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Manna attacca il VAR: «Sta penalizzando il campionato»

Leggi anche: Manna: «Il Var sta penalizzando gli arbitri, forse è il caso che il calcio italiano ragioni su quel che sta accadendo»

Leggi anche: Capello non ci sta e attacca l’arbitro Zwayer e il Var: «Rigore scandaloso! È una vergogna e non ho capito…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dovbyk si è offerto al Napoli tramite i suoi agenti! Manna ha preso atto, serve prima cedere Lucca; Rispunta Sterling in attacco: la strategia del ds Manna; CDS - Napoli, mercato in attacco, il d.s. Manna valuta le ipotesi Ferguson e Dovbyk, le ultime; Napoli-Verona, Conte (DAZN): Complimenti ai miei ragazzi, le decisioni del VAR sono incomprensibili.

Inter-Napoli, Manna: «Il Var sta penalizzando gli arbitri. Mercato? Pronti se ci sarà l'occasione giusta» - Il primo elemento dirigenziale a parlare della questione arbitrale è Giovanni Manna: «Sicuramente stiamo vivendo un momento storico non felice per ... msn.com