Napoli idea Thiago Almada se va via Lang

Il Napoli segue con interesse la situazione di Thiago Almada, attuale fantasista dell’Atletico Madrid. La possibile cessione di Lang potrebbe aprire spazio a nuovi innesti nel reparto offensivo, e il club azzurro valuta attentamente questa opzione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa resta in fase di valutazione, con il focus sulla compatibilità tecnica e sulle opportunità di mercato.
Il Napoli continua a muoversi sul mercato e guarda con attenzione a Thiago Almada, fantasista argentino oggi all’Atletico Madrid. Il giocatore, classe 2001, non sta trovando molto spazio in Spagna e per questo potrebbe valutare un cambio di squadra. L’idea del club azzurro è chiara: Almada può diventare un’opportunità interessante, ma solo a determinate condizioni. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
