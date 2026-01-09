Napoli Futsal corsaro a Torino | battuta la capolista L84 3-2

Il Napoli Futsal ottiene una vittoria importante a Torino, sconfiggendo la capolista L84 per 3-2. Gli azzurri, grazie a una prestazione di carattere e qualità, si impongono al PalaMaggiore con una doppietta di Guilhermão e un gol decisivo di Bolo. Una vittoria che testimonia la crescita della squadra e il suo impegno nel campionato.

Cuore, carattere e qualità: gli azzurri del Napoli Futsal espugnano il PalaMaggiore con una doppietta di Guilhermão e un gol decisivo di Bolo. Perugino: “Dimostrato il nostro valore”. Il Napoli Futsal dà continuità alla brillante prestazione del PalaSele e conquista un successo pesantissimo in campionato, superando in trasferta la L84 capolista per 3-2. Una vittoria . 🔗 Leggi su 2anews.it

