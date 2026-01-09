Napoli Cardarelli open space | il gigante della sanità è più funzionale e smart
Il nuovo “open space” presso l’ospedale Cardarelli di Napoli rappresenta un intervento volto a migliorare la funzionalità e l’efficienza della struttura. Attraverso un design più moderno e intelligente, l’ambiente si propone di ottimizzare i servizi sanitari, mantenendo un equilibrio tra funzionalità e rispetto del contesto storico. Un elemento distintivo è una scultura in alluminio di due metri, simbolo della capacità diagnostica del grande clinico e del ruolo centrale della sanità moderna.
Una scultura in alluminio di due metri, la base in pietra vesuviana e gli occhi sapienti, disegnati per ricordare la capacità del grande clinico di arrivare alla diagnosi con un solo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
