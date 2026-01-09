Napoli Cardarelli open space | il gigante della sanità è più funzionale e smart

Il nuovo “open space” presso l’ospedale Cardarelli di Napoli rappresenta un intervento volto a migliorare la funzionalità e l’efficienza della struttura. Attraverso un design più moderno e intelligente, l’ambiente si propone di ottimizzare i servizi sanitari, mantenendo un equilibrio tra funzionalità e rispetto del contesto storico. Un elemento distintivo è una scultura in alluminio di due metri, simbolo della capacità diagnostica del grande clinico e del ruolo centrale della sanità moderna.

Pnrr: Napoli; al Cardarelli attivate undici nuove macchine - I fondi del Pnrr al Cardarelli sono già una realtà di cui fruiscono gli assistiti grazie all'entrata in attività di undici nuove macchine diagnostiche per un valore ... ansa.it

Napoli, al Cardarelli impronte digitali contro i furbetti del cartellino - Dal 19 dicembre l'ospedale Cardarelli di Napoli li sostituirà con i "marcatempo biometrici": ai dipendenti basterà appoggiare il dito sul rilevatore delle impronte ... tg24.sky.it

Influenza, al Cardarelli di Napoli molte polmoniti: "Consultare medici di base prima di affollare strutture" - VIDEO - facebook.com facebook

Al Cardarelli di Napoli +25% di ricoverati con grave influenza e forte polmonite. In diversi casi necessario trattamento con ossigeno ad alti flussi #ANSA x.com

