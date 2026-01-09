Musonda | Mi restano pochi giorni combatto per sopravvivere lo straziante appello dell'ex Chelsea

Lamisha Musonda, ex giocatore del Chelsea, ha condiviso un messaggio toccante sui social, annunciando di essere in condizioni critiche e di avere pochi giorni di vita. Dopo mesi di silenzio, il suo appello rappresenta un appello alla sensibilità pubblica e una testimonianza della sua difficile battaglia per la sopravvivenza.

