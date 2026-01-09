Musonda | Mi restano pochi giorni combatto per sopravvivere lo straziante appello dell'ex Chelsea
Lamisha Musonda, ex giocatore del Chelsea, ha condiviso un messaggio toccante sui social, annunciando di essere in condizioni critiche e di avere pochi giorni di vita. Dopo mesi di silenzio, il suo appello rappresenta un appello alla sensibilità pubblica e una testimonianza della sua difficile battaglia per la sopravvivenza.
Sconvolgente rivelazione di Lamisha Musonda, ex giovane giocatore belga del Chelsea che dopo mesi di silenzio ha dichiarato sui social di essere in fin di vita: "Mi mancano pochi giorni, la mia salute è critica e ora sto lottando per sopravvivere". 🔗 Leggi su Fanpage.it
