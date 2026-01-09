Musk contro OpenAI | si andrà a processo
La giudice Yvonne Gonzalez Rogers di Oakland ha stabilito che il procedimento legale di Elon Musk contro OpenAI procederà in tribunale. La causa, ancora in fase preliminare, riguarda presunte questioni legate a proprietà intellettuale e pratiche aziendali. La decisione segna un passo importante nel caso, che sarà seguito nelle sedi giudiziarie competenti.
La giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers a Oakland, in California, ha deciso: l’azione legale avviata da Elon Musk contro OpenAI andrà a processo. Il miliardario fondatore di Tesla ha fatto causa alla società di Sam Altman e allo stesso amministratore delegato perché sarebbe stata violata la missione iniziale dell’azienda. Musk, di fatto, ha contestato la trasformazione in un’azienda a scopo di lucro. E le prove fornite dal miliardario alla giudice sarebbero sufficienti ad avviare il processo. OpenAI contro Musk: «Frustrato». Le accuse sono già state negate da Altman, dal cofondatore Greg Brockman e dai vertici di OpenAI. 🔗 Leggi su Lettera43.it
