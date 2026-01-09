' Musical da sfogliare' a Castelfranco di Sotto

Da pisatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Compagnia Don Chisciotte presenta ‘Musical da sfogliare’ a Castelfranco di Sotto. Due sorelle anziane, stanche della routine quotidiana, intraprendono una passeggiata che diventa un viaggio tra ricordi e immaginazione. Uno spettacolo che invita a riflettere sulla memoria e sulla fantasia, in un contesto semplice e coinvolgente.

La Compagnia Don Chisciotte è lieta di invitarvi a ‘Musical da sfogliare’.Due sorelle anziane evadono dalla routine quotidiana per una passeggiata che si trasforma in un viaggio nella memoria e nella fantasia. Tra riflessioni e battibecchi, rivivono le grandi favole che hanno segnato la loro. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: I libri su Viterbo da mettere sotto l’albero, un Natale tutto da sfogliare

Leggi anche: Auto in fiamme in via Aldo Moro a Castelfranco di Sotto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.