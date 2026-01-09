' Musical da sfogliare' a Castelfranco di Sotto

La Compagnia Don Chisciotte presenta ‘Musical da sfogliare’ a Castelfranco di Sotto. Due sorelle anziane, stanche della routine quotidiana, intraprendono una passeggiata che diventa un viaggio tra ricordi e immaginazione. Uno spettacolo che invita a riflettere sulla memoria e sulla fantasia, in un contesto semplice e coinvolgente.

La Compagnia Don Chisciotte è lieta di invitarvi a ‘Musical da sfogliare’.Due sorelle anziane evadono dalla routine quotidiana per una passeggiata che si trasforma in un viaggio nella memoria e nella fantasia. Tra riflessioni e battibecchi, rivivono le grandi favole che hanno segnato la loro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: I libri su Viterbo da mettere sotto l’albero, un Natale tutto da sfogliare Leggi anche: Auto in fiamme in via Aldo Moro a Castelfranco di Sotto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Su Radio Nonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "The Psychedelic Furs" con "Pretty in pink" dal disco "Pretty In Pink" (CBS) del 1981 "Hey Nonsolosuoni listeners! Siete pronti a immergervi in un viaggio musicale con la leggendaria band post-punk britannica d - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.