Musica fede e tradizione | a Cannavò concerto Cantamu e llaramu
Domani, sabato 10 gennaio, la comunità di Cannavò si ritroverà presso la Chiesa di San Nicola di Bari per un evento che unisce musica, fede e tradizione. L’appuntamento, intitolato \
Un appuntamento di musica, fede e tradizione attende la comunità reggina domani,sabato 10 gennaio, presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Cannavò. La serata si aprirà alle ore 18.00 con la Santa Messa vespertina del Battesimo delSignore, celebrazione che chiude il ciclo liturgico del Natale. A. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Fede, tradizione e musica per i festeggiamenti per la Madonna di Sanarica
Leggi anche: La luce dell’Epifania a Calvi: Befana e concerto per celebrare fede, tradizione e speranza
Reggio Calabria, a Cannavò il Natale continua: la tradizione siciliana protagonista nel concerto “Cantiamo e Lodiamo” - Un appuntamento di musica, fede e tradizione attende la comunità reggina domani, sabato 10 gennaio, presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Cannavò. strettoweb.com
Pasca di Natali 2025: tradizione, fede e spettacolo illuminano Calangianus - La Pasca di Natali 2025 animerà Calangianus fino al 6 gennaio, con un ricco calendario di eventi che uniscono sport, fede, tradizioni, musica e spettacolo, senza dimenticare il significato più ... unionesarda.it
Rinasce la Chiesa del Carmine: Enna celebra la riapertura con musica, fede e grande emozione collettiva https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/eventi/31234-rinasce-la-chiesa-del-carmine-enna-celebra-la-riapertura-con-musica,-fede-e-grande-emozion - facebook.com facebook
Tradizioni, fede, musica e sapori: a Calangianus torna la Pasca di Natali in Carrera x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.