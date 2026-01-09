Musica | al via domenica a Tangeri tour Cidim 2026 di Suono italiano

Domenica 11 gennaio, a Tangeri, prende il via il tour Cidim 2026 di Suono Italiano. L’iniziativa, promossa dal Centro Internazionale per la Musica, punta a valorizzare il patrimonio musicale italiano all’estero. La tournée rappresenta un’occasione per condividere e promuovere la musica italiana in un contesto internazionale, rafforzando i legami culturali tra Italia e Marocco.

Il tour 2026 di Suono Italiano prende il via a Tengeri, in Marocco, domenica 11 gennaio. Questo progetto, ideato dal Cidim, ha l’obiettivo di promuovere il talento musicale italiano all’estero. Il concerto, che è frutto della collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia nel Regno del Marocco, l’Istituto Italiano di Cultura di Rabat e il Cidim (Comitato Italiano Nazionale Musica), vedrà come protagoniste le artiste del trio composto dal soprano Letizia Calandra, da Sonia Maureralla alla chitarra e da Valentina Ferraiuolo ai tamburi a cornice. “In occasione del 2500° anniversario dalla fondazione della città di Napoli, l’appuntamento di domenica si propone di rendere omaggio alla figura della donna nel Mediterraneo, mettendo in evidenza le affinità geografiche e culturali che legano Napoli a Tangeri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

