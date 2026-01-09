Musetti conquista un posto nelle semifinali all' Atp 250 di Hong Kong
Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinali dell’Atp 250 di Hong Kong, torneo del circuito professionistico maschile. L’incontro, disputato sul cemento, ha confermato la crescita del tennista italiano, che si prepara a affrontare le sfide successive nel torneo. Questa fase rappresenta un importante risultato nella sua stagione e testimonia il suo continuo miglioramento nel circuito internazionale.
HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti approda alle semifinali del “Bank of China Tennis Open”, Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Hong Kong. Il tennista carrarino, numero 7 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, ha sconfitto nei quarti per 6-4 6-4 l'idolo di casa Coleman Wong, 150esimo della classifica Atp, ottenendo così la sua 25esima semifinale nel circuito maggiore, l'undicesima sul duro. “Sono molto felice, avevo già giocato contro Wong qui, da allora è cresciuto molto. Sapevo di dover essere molto solido, sono rimasto sempre concentrato, non gli ho dato grandi possibilità di andare avanti nel punteggio”, ha detto Musetti nell'intervista a caldo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Hong Kong, Musetti parte col piede giusto: debutto vincente in doppio con Sonego all’ATP 250
Leggi anche: Musetti batte Wong e conquista la prima semifinale dell’anno ad Hong Kong
Musetti conquista un posto nelle semifinali all’Atp 250 di Hong Kong; L'Italia conquista la sua prima finale del 2026 nel tennis; Lorenzo Musetti non sbaglia con Wong e accede in semifinale a Hong Kong!; Lorenzo Musetti: Sono contento del mio atteggiamento, sempre concentrato. Devo essere solido.
Musetti conquista un posto nelle semifinali all’Atp 250 di Hong Kong - HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti approda alle semifinali del “Bank of China Tennis Open”, Atp 250 dotato di un montepremi di 700. ticinonotizie.it
Lorenzo Musetti non sbaglia con Wong e accede in semifinale a Hong Kong! - Prima semifinale dell'anno per un convincente Lorenzo Musetti, che continua il suo cammino nel torneo ATP 250 di Hong Kong. oasport.it
Lorenzo Musetti brilla a Hong Kong: è semifinale! Sconfitto Wong in due set - Una prova quasi priva di sbavature per il carrarino vale la prima semifinale dell’anno, oltre che a una buona dose di fiducia in vista degli Australian Open Lorenzo Musetti centra la semifinale all’AT ... tennisitaliano.it
Lorenzo Musetti rimonta Etcheverry a Hong Kong (6-7, 6-2, 6-4) | Quarti di finale ATP 250
Pavia Uno TV / Radio Pavia. . ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Juventus ne fa 3 al Sassuolo, David si riscatta - Le punte trascinano la Roma, tre squilli del Como a Pisa - Tennis, Musetti conquista i quarti a Hong Kong - Sorrisi per Milano e Bologn - facebook.com facebook
Dopo il successo all’esordio in doppio con Sonego, Musetti conquista anche la sua prima vittoria in singolare del 2026 x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.