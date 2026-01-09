Musetti conquista un posto nelle semifinali all' Atp 250 di Hong Kong

Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinali dell’Atp 250 di Hong Kong, torneo del circuito professionistico maschile. L’incontro, disputato sul cemento, ha confermato la crescita del tennista italiano, che si prepara a affrontare le sfide successive nel torneo. Questa fase rappresenta un importante risultato nella sua stagione e testimonia il suo continuo miglioramento nel circuito internazionale.

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti approda alle semifinali del “Bank of China Tennis Open”, Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Hong Kong. Il tennista carrarino, numero 7 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, ha sconfitto nei quarti per 6-4 6-4 l'idolo di casa Coleman Wong, 150esimo della classifica Atp, ottenendo così la sua 25esima semifinale nel circuito maggiore, l'undicesima sul duro. “Sono molto felice, avevo già giocato contro Wong qui, da allora è cresciuto molto. Sapevo di dover essere molto solido, sono rimasto sempre concentrato, non gli ho dato grandi possibilità di andare avanti nel punteggio”, ha detto Musetti nell'intervista a caldo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

