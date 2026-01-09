Musetti batte Wong e conquista la prima semifinale dell’anno ad Hong Kong

Lorenzo Musetti si è qualificato per la prima semifinale dell’anno nel torneo ATP 250 di Hong Kong, dopo aver battuto Wong. Il giovane talento italiano prosegue così il suo percorso nel torneo, confermando un buon stato di forma e una crescita costante nel circuito. La semifinale rappresenta un importante passo avanti nel suo calendario stagionale, con l’obiettivo di proseguire la propria performance nelle prossime sfide.

Prima semifinale dell’anno per un convincente Lorenzo Musetti, che continua il suo cammino nel torneo ATP 250 di Hong Kong. Il tennista toscano ha sconfitto il padrone di casa Coleman Wong, numero 150 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e quindici minuti di gioco. Adesso l’azzurro aspetta il vincente del match tra il russo Andrey Rublev ed il portoghese Nuno Borges. Una prestazione sicuramente solida quella di Musetti, che ha ottenuto moltissimo con la seconda di servizio. Questo è forse il colpo che ha inciso maggiormente nel match rispetto al suo avversario, visto che l’italiano ha vinto l’81% dei punti quando ha servito la seconda, mentre Wong appena il 29%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

