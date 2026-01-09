Museo archeologico preso d’assalto Quasi quattromila visitatori nelle due settimane di apertura

Il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia ha registrato quasi quattromila visitatori nelle prime due settimane di apertura del nuovo percorso archeologico. Un’affluenza che testimonia l’interesse verso il patrimonio storico della città e il successo del rinnovamento, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire le testimonianze più significative del passato locale in un ambiente rinnovato e accessibile.

Una lunga attesa che senza dubbio è stata capace da sola di generare curiosità, al punto da riempire – letteralmente – gli spazi del rinnovato percorso archeologico del Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia nelle due settimane di apertura. Complice la gratuità, ma certamente non solo per questo, il contatore ha segnato ben 3.700 ingressi in quattordici giorni, un risultato che non può non inorgoglire la Fondazione Pistoia Musei e con questa la Fondazione Caript che a questa riapertura ha lavorato con metodo oltre che impegno. Il nuovo percorso, realizzato sotto la direzione di Monica Preti e a cura della conservatrice Cristina Taddei, fonde insieme storia e innovazione, grazie sì al pregio dell’edificio e ai reperti qui custoditi, ma anche grazie al progetto multimediale Pistoia Moving Stories, realizzato con NanofLorenzo Garzella e Filippo Macelloni, vincitore del bando ToccPnrr e riconosciuto con il Premio Digitale EssilorLuxottica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

