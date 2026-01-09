Il Municipio ha condannato il vandalismo avvenuto sul muro del cimitero di corso Europa, dove era apparsa la scritta

La scritta, " Meglio porco che fascista " era apparsa sul muro di cinta del cimitero di corso Europa, lato via Redipuglia, qualche settimana. L’ultima in ordine di tempo, accanto ad altre scritte piccole, messaggi d’amore, ma anche bestemmie e graffiti vari. "È un danno estetico per la città, ma costituisce una gravissima mancanza di rispetto nei confronti dei defunti", avevano denunciato le forze politiche di centrodestra, chiedendo all’amministrazione comunale rhodense la rimozione urgente delle scritte e la pulizia di tutte le superfici degradate del perimetro del cimitero centrale, "per restituire tutela, decoro e rispetto ai cittadini che transitano per la via o ai rhodensi che vanno trovare i propri cari defunti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Muro del cimitero vandalizzato con scritte. Il Municipio condanna il gesto e ripulisce

Leggi anche: Scritte no vax deturpano il cimitero di Turro, il sindaco: «Gesto vile»

Leggi anche: Scritte choc contro Serfilippi e Meloni. Condanna unanime: "Gesto vile e codardo"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Muro del cimitero vandalizzato con scritte. Il Municipio condanna il gesto e ripulisce.

Rho per il decoro: immediata la cancellazione delle scritte sui muri del cimitero - E' successo nei giorni scorsi a Rho: a deturpare la recinzione del cimitero capoluogo è comparsa una grande scritta, lungo via Redipuglia. settenews.it