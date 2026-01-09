Muro del cimitero vandalizzato con scritte Il Municipio condanna il gesto e ripulisce
Il Municipio ha condannato il vandalismo avvenuto sul muro del cimitero di corso Europa, dove era apparsa la scritta
La scritta, " Meglio porco che fascista " era apparsa sul muro di cinta del cimitero di corso Europa, lato via Redipuglia, qualche settimana. L’ultima in ordine di tempo, accanto ad altre scritte piccole, messaggi d’amore, ma anche bestemmie e graffiti vari. "È un danno estetico per la città, ma costituisce una gravissima mancanza di rispetto nei confronti dei defunti", avevano denunciato le forze politiche di centrodestra, chiedendo all’amministrazione comunale rhodense la rimozione urgente delle scritte e la pulizia di tutte le superfici degradate del perimetro del cimitero centrale, "per restituire tutela, decoro e rispetto ai cittadini che transitano per la via o ai rhodensi che vanno trovare i propri cari defunti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
