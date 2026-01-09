Muore in casa a 25 anni aveva partorito alla vigilia di Natale | è accaduto a Taranto

Una giovane donna di 25 anni è deceduta ieri nella sua abitazione a Lama, periferia di Taranto. La donna aveva recentemente dato alla luce il suo primo figlio, nato alla vigilia di Natale. L'episodio solleva interrogativi sulla causa del decesso, ancora da accertare, e ha suscitato attenzione nella comunità locale.

È morta nella serata di ieri, nella sua abitazione di Lama, borgata alla periferia di Taranto, una giovane donna di 25 anni che aveva dato alla luce il suo primo figlio alla vigilia di Natale. La tragedia si è consumata in pochi minuti, dopo un improvviso malore. A lanciare l’allarme è stato il marito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Muore in casa a 25 anni, aveva partorito alla vigilia di Natale: è accaduto a Taranto Leggi anche: Gemella siamese muore alla Vigilia di Natale dopo la separazione dalla sorella: aveva solo solo 3 anni Leggi anche: Ha un infarto a 104 anni, salvata nella serata della vigilia di Natale: è accaduto a Potenza Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Si siede sulla poltrona durante una serata con gli amici, poi il malore: ragazzo muore a 25 anni; Sta male, si accascia sulla poltrona: choc ad Ancona, a 25 anni muore davanti agli amici. L'autopsia per capire le cause del decesso; Enrico muore a 25 anni durante una vacanza con amici, disposta l'autopsia: Si è sentito male all'improvviso; Muore a 25 anni in hotel di Budapest mentre è in vacanza con gli amici: «Ucciso da un malore improvviso». Donna muore all'improvviso a 25 anni: aveva partorito il primo figlio alla vigilia di Natale. L'allarme dato dal marito - Un periodo colmo di gioia e sogni per il futuro si è trasformato improvvisamente in un incubo: una giovane donna di 25 anni, che aveva dato alla luce il primo figlio alla vigilia di ... leggo.it

Muore in casa a 25 anni, aveva partorito alla vigilia di Natale: è accaduto a Taranto - Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma non si escludono complicazioni legate al parto ... msn.com

Venticinquenne muore dopo un malore: aveva partorito pochi giorni prima - E' stata informata la Procura e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Taranto sulla morte di una donna di 25 anni, avvenuta ieri sera ... msn.com

Malore fatale in casa, muore a 55 anni Moreno Baioni - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.