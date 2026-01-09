Municipio Roma XV | raccolta vestiti invernali per senzatetto al via Braccia aperte

È partita la quinta edizione di “Braccia Aperte”, iniziativa promossa dal Municipio Roma XV per raccogliere vestiti invernali e coperte destinati alle persone senza dimora e alle famiglie in difficoltà nella zona nord di Roma. Un gesto di solidarietà volto a sostenere chi si trova in condizioni di vulnerabilità durante la stagione fredda, senza enfasi né sensazionalismi, ma con attenzione alle esigenze della comunità.

Prende avvio la quinta edizione dell’iniziativa “A Braccia Aperte”, un progetto di solidarietà promosso dal Municipio Roma XV, finalizzato alla raccolta di coperte e abbigliamento invernale destinati alle persone senza fissa dimora e alle famiglie in difficoltà della zona nord di Roma. Questa informazione è stata divulgata attraverso un comunicato ufficiale dal presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati, e dall’assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo. Nel periodo compreso tra il 12 e il 26 gennaio, seguendo il calendario di apertura stabilito, sarà possibile portare coperte, sacchi a pelo, piumini, giacche pesanti, cappelli, sciarpe in buono stato, oltre a generi alimentari non deperibili, come legumi in barattolo pronti al consumo, tonno, zucchero, riso, pasta, merendine, biscotti, succhi di frutta in brick e tè in bustine, insieme a prodotti per l’igiene personale, quali assorbenti, rasoi, pettini, deodoranti, spazzolini, dentifricio, shampoo e bagnoschiuma, presso i centri di raccolta designati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

