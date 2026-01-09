Multe stradali quali sono i vantaggi a pagarle con la Rottamazione 2026?

La Rottamazione 2026 offre un’opportunità per regolarizzare le multe stradali e le sanzioni amministrative derivanti dal Codice della strada. Con questa procedura, è possibile beneficiare di condizioni più favorevoli per il pagamento dei debiti pendenti. Tuttavia, è importante distinguere tra i diversi tipi di debiti e rispettare le specifiche modalità di adesione previste dalla normativa, al fine di garantire una corretta regolarizzazione.

L'adesione alla Rottamazione quinquies del 2026 necessita di una distinzione precisa circa la natura dei debiti, specialmente per quanto concerne le multe stradali e le sanzioni amministrative derivanti dal mancato rispetto del Codice della strada. Per questi carichi, la legge di Bilancio 2026 prevede un regime speciale rispetto ai tributi erariali. Il beneficio, infatti, non riguarda la sanzione pecuniaria principale, che deve essere pagata per intero, ma si limita all'abbattimento degli interessi e delle somme maturate a titolo di aggio. Si tratta di una misura volta a decongestionare i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

