Mps | Meloni ' non escludo cessione altre quote ma nessuna fretta'

Il governo italiano, rappresentato dalla premier Meloni, ha dichiarato di detenere attualmente meno del 5% delle azioni Mps. Pur non escludendo la possibilità di cedere ulteriori quote, ha precisato che non c’è una priorità immediata. La situazione rimane aperta, con decisioni che saranno valutate nel tempo, senza pressioni o scadenze strette.

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Oggi deteniamo meno del 5%" di azioni Mps, "non escludo che le cediamo ma non c'è nessuna fretta. Proprio perché non controlliamo Mps non abbiamo voce in capitolo su un Terzo polo delle banche. Io penso che sarebbe utile al sistema bancario ma il governo non ha autorità e mezzi per fare niente". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mps: Meloni, 'non escludo cessione altre quote ma nessuna fretta' Leggi anche: Lang resta in bilico: valutazioni aperte ma nessuna fretta Leggi anche: Tether all’assalto della Juventus, ma Exor chiude: nessuna cessione in vista Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mps: Meloni, 'non escludo cessione altre quote ma nessuna fretta' - "Oggi deteniamo meno del 5%" di azioni Mps, "non escludo che le cediamo ma non c'è nessuna fretta. lanuovasardegna.it

Giorgetti fa quadrato sulla cessione di Mps, 'nessuna ingerenza' - Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti fa quadrato attorno all'operato del Mef nella dismissione delle quote in Monte Paschi di Siena di cui non conosceva in anticipo gli acquirenti, respinge ... ansa.it

Sull’inchiesta Mps-Mediobanca la maggioranza fa quadrato intorno a Giorgetti. Meloni tace - Nel pieno della tempesta dell’inchiesta della Procura di Milano sulla scalata della banca del Mef, Mps, a Mediobanca, la maggioranza blinda il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. ilfattoquotidiano.it

#Tg2000 - #Ucraina, #Meloni: “Escluso l’invio di truppe italiane” #7gennaio #Tv2000 #Russia #Mosca #Kiev @tg2000it x.com

Il governatore della Calabria e vice segretario del partito azzurro in un’intervista a Panorama: «Dobbiamo interpretare le lezioni di Berlusconi non solo citarlo». Invoca nuove energie e su Meloni: «Centrodestra si limita a guardarla» - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.