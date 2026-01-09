Moviola Milan Genoa i giornali in coro | Corretto il fallo di mano di Pulisic I voti a Mariani

La moviola di Milan-Genoa ha confermato la correttezza del fallo di mano di Pulisic, secondo i principali giornali. I voti assegnati a Mariani e agli assistenti evidenziano un giudizio positivo sull’operato arbitrale durante il match di San Siro. Un confronto tra le decisioni prese e le interpretazioni tecniche, che sottolinea l’importanza di una gestione equilibrata del gioco.

e agli assistenti per il match di San Siro La sfida di San Siro tra Milan e Genoa ha lasciato strascichi di tensione in campo, ma l'operato della squadra arbitrale ha convinto pienamente la critica specializzata.

