Mourinho sta affrontando una fase delicata al Benfica, con voci di un possibile sostituto già in circolazione. Il club si prepara a valutare le prossime mosse, mentre il mercato degli allenatori si fa intenso in Europa. Questa situazione potrebbe segnare un cambiamento importante per il tecnico e per la squadra, in un contesto di transizione che richiede attenzione e strategie mirate.

Lo Special One deve raggiungere gli obiettivi e sta attraversando un periodo potenzialmente decisivo, con l’ombra di un manager appena esonerato C’è un giro di allenatori niente male in queste ultime settimane in giro per l’Europa. Soprattutto in Premier League, con Enzo Maresca che si è separato dal Chelsea decisamente a sorpresa, Amorim cacciato dal Manchester United, così come Arne Slot è in bilico a Liverpool e ovviamente Espirito Santo al West Ham. Ma in questo momento il caos c’è soprattutto in casa Red Devils, dove Solskjaer dovrebbe insediarsi a breve come manager a interim. Mourinho (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mourinho già scricchiola al Benfica, il sostituto si prepara: le indiscrezioni clamorose

Leggi anche: Vicario Juve: Comolli pensa alla prossima estate. Sarà il sostituto di Di Gregorio? Trapelano già queste indiscrezioni

Leggi anche: Mourinho pensa già alla Juventus: «Sulla carta sembra una partita impossibile ma…». Così l’allenatore del Benfica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mourinho verso il Benfica, sarà il nuovo allenatore dopo l'esonero di Lage - José Mourinho è pronto a sedersi sulla panchina del Benfica, dopo il debutto come capo allenatore di 25 anni fa, e presentarsi come nuovo tecnico già sabato 20 settembre nel match di campionato contro ... ilmessaggero.it

Mourinho, prima gioia: il Benfica sbanca Amsterdam - Il 24enne ceco si presenta subito con una gran parata al 6’ su un colpo di testa di Rios, ma non può nulla sulla successiva stoccata dell’ex Roma Dahl dal limite sinistro dell’area, facendo tornare il ... tuttosport.com

Mourinho, buona la prima: il Benfica vince 3-0 in casa dell’AVS - José Mourinho inizia nella migliore delle maniere la sua avventura sulla panchina del Benfica. gianlucadimarzio.com

Salernitana, la panchina di Raffaele scricchiola: Pagliuca, Marino e D’Aversa sull’uscio - facebook.com facebook