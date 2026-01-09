Motta Sant’Anastasia investe su spazi a misura di bambino | nuovi parchi in quattro zone del paese
Motta Sant’Anastasia investe nella creazione di spazi dedicati ai bambini, con nuovi parchi in quattro zone del paese. Gli interventi, già avviati o programmati, prevedono la realizzazione di aree gioco in Via Napoli, Corso Sicilia, Via Zuara e Via Luna, contribuendo a migliorare la qualità degli spazi pubblici e promuovendo ambienti sicuri e accessibili per le famiglie.
Motta Sant’Anastasia ridisegna i suoi spazi urbani partendo dai più piccoli. Sono in corso, e in parte già programmati, importanti interventi per la realizzazione di nuove aree giochi in Via Napoli, Corso Sicilia, Via Zuara e Via Luna. Un progetto diffuso che intreccia fondi regionali, risorse. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
