Motta Sant’Anastasia investe su spazi a misura di bambino | nuovi parchi in quattro zone del paese

Motta Sant’Anastasia investe nella creazione di spazi dedicati ai bambini, con nuovi parchi in quattro zone del paese. Gli interventi, già avviati o programmati, prevedono la realizzazione di aree gioco in Via Napoli, Corso Sicilia, Via Zuara e Via Luna, contribuendo a migliorare la qualità degli spazi pubblici e promuovendo ambienti sicuri e accessibili per le famiglie.

