Motor home a 150 euro a notte | Il progetto non è decollato

Il progetto di motor home a 150 euro a notte non ha avuto successo, a causa della mancata assegnazione di aree pubbliche decentrate da parte di alcuni Comuni. Antonio DeCaro esprime rammarico per questa situazione, sottolineando che questa limitazione avrebbe potuto ridurre significativamente i costi, rendendo l’offerta più accessibile. La mancanza di spazi adeguati ha quindi impedito di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il rammarico di Antonio DeCaro è legato alla " mancata assegnazione di aree pubbliche, anche decentrate, da parte di alcuni Comuni, che avrebbe permesso di offrire i soggiorni a un prezzo inferiore del 50% rispetto a quello attuale". Costi che, invece, si aggirano sui 150 euro a notte a persona tutto incluso per dormire, nei giorni dei Giochi, in motor home messe a disposizione da concessionari o direttamente dai costruttori in campeggi attrezzati come il "Città di Milano" a 4 stelle, a tre chilometri dallo stadio San Siro. "Per ora non abbiamo registrato un boom di prenotazioni – spiega DeCaro, tra i promotori dell'iniziativa – proprio a causa di scelte politiche sugli spazi che non ci hanno permesso di tenere bassi i costi attraverso l'intervento di sponsor ed essere quindi concorrenziali rispetto ad altre offerte.

