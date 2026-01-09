Mostra L' arte del movimento - L' estetica degli sport invernali

L’ARTE DEL MOVIMENTO"L’estetica degli sport invernali in mostra a Milano e a Cortina”VERNISSAGE 28 gennaio h. 18:30IN MOSTRA dal 29 gennaio al 15 marzo 2026 (mercoledì - sabato h. 16 – 19)Aperture straordinarie domenica 8, 15, 22 febbraioINGRESSO LIBEROMntn Journal e Manifiesto Blanco presentano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

