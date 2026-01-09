Mostra dei presepi I premiati

La mostra dei presepi e la cerimonia di premiazione si sono concluse con la discesa della Befana dalla Torre del Barbarossa, organizzata dal Soccorso Alpino e Speleologico Regionale, sezione Montagna Pistoiese. Questo evento ha segnato la fine delle iniziative natalizie nel Comune di Serravalle Pistoiese, offrendo un momento di condivisione e tradizione per tutta la comunità.

Con la discesa della Befana dalla Torre del Barbarossa, a cura del Soccorso Alpino e Speleologico Regionale, sezione Montagna Pistoiese, si è ormai concluso il periodo degli eventi previsti per le festività natalizie nel Comune di Serravalle Pistoiese. Tra le iniziative di punta, spiccava la mostra di presepi "Presepi tra arte e tradizioni", allestita nella ex scuola di Serravalle Pistoiese, nelle varie parrocchie e in angoli caratteristici del borgo medievale. Un'esposizione alla quale hanno preso parte associazioni e privati cittadini, realizzando le opere esposte. L'assessore al turismo Maurizio Bruschi ha tirato le somme dell'evento, ringraziando i partecipanti e i soggetti che hanno organizzato o contribuito allo svolgimento del cartellone di eventi natalizi.

