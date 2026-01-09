Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Kiev | capitale al buio e senza acqua

Nella notte, Mosca ha lanciato un missile ipersonico Oreshnik contro Kiev, causando blackout e interruzioni nell’approvvigionamento idrico. Gli attacchi, che hanno coinvolto droni e missili, hanno colpito infrastrutture civili ed energetiche, provocando almeno quattro vittime. Questo episodio rappresenta un ulteriore escalation nel conflitto, evidenziando le tensioni crescenti nella regione e le conseguenze dirette sulla popolazione civile.

Raid notturni con droni e missili: colpite infrastrutture civili ed energetiche, almeno quattro morti. KIEV – Una nuova e grave escalation del conflitto in Ucraina si è verificata nella notte, quando la Russia ha lanciato un massiccio attacco contro diverse città ucraine, affermando di aver utilizzato anche il missile ipersonico Oreshnik. Kiev è rimasta senza elettricità e acqua, mentre almeno 20 edifici residenziali sono stati danneggiati. Secondo il Ministero della Difesa russo, i raid hanno colpito “ obiettivi strategici ”, tra cui infrastrutture energetiche e impianti per la produzione di droni destinati all’esercito ucraino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

