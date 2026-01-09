Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Kiev | capitale al buio e senza acqua

Nella notte, Mosca ha lanciato un missile ipersonico Oreshnik contro Kiev, causando blackout e interruzioni nell’approvvigionamento idrico. Gli attacchi, che hanno coinvolto droni e missili, hanno colpito infrastrutture civili ed energetiche, provocando almeno quattro vittime. Questo episodio rappresenta un ulteriore escalation nel conflitto, evidenziando le tensioni crescenti nella regione e le conseguenze dirette sulla popolazione civile.

Raid notturni con droni e missili: colpite infrastrutture civili ed energetiche, almeno quattro morti. KIEV – Una nuova e grave escalation del conflitto in Ucraina si è verificata nella notte, quando la Russia ha lanciato un massiccio attacco contro diverse città ucraine, affermando di aver utilizzato anche il missile ipersonico Oreshnik. Kiev è rimasta senza elettricità e acqua, mentre almeno 20 edifici residenziali sono stati danneggiati. Secondo il Ministero della Difesa russo, i raid hanno colpito " obiettivi strategici ", tra cui infrastrutture energetiche e impianti per la produzione di droni destinati all'esercito ucraino.

Ucraina: Mosca, 'lanciato massiccio raid anche con missile ipersonico Oreshnik' - La Russia ha lanciato un massiccio attacco, utilizzando il sistema missilistico Oreshnik, contro importanti strutture ... iltempo.it

Missili ipersonici sull’Ucraina, morti e case al buio a Kiev. Blackout anche in Russia. La guerra non si ferma - L’utilizzo del missile multitestata Oreshnik appare agli analisti come un chiaro avviso all’occidente ... quotidiano.net

Russia Deploys Hypersonic Oreshnik Missiles in Belarus

Zelensky accusa Mosca di colpire i civili mentre l’intelligence ucraina lancia l’allarme #Mondo - facebook.com facebook

Il presidente ucraino lancia un messaggio alla popolazione per Natale, in attesa che il piano di 20 punti per la pace venga sottoposto a Mosca. Stando a un sondaggio, Zelensky, in caso di elezioni, sarebbe ancora il più votato x.com

